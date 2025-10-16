Скриншоты с лайками Конопли разлетелись по социальным сетям и вызвали возмущение у фанатов. Журналист и военный Андрей Сенькив в комментарии 24 канала высказался об инциденте с участием футболиста Шахтера.
Читайте также Позорный зашквар: звезда сборной Украины полюбил видео о России и спич Жириновского
Как Сенькив прокомментировал инцидент с Коноплей?
Андрей Сенькив коротко высказался о Ефиме Конопле и ситуации вокруг футболиста Шахтера.
Да идиот, что тут скажешь. Еще и пытался нас потом д****м накормить – это я о фразе "настоящие украинцы поймут, где правда, а где ложь". Однако видно, что в клубе разобрались и уже появились адекватные комментарии и извинения. Ну хоть так,
– сказал Сенькив.
Кто такой Жириновский? Владимир Жириновский – российский политик, депутат Госдумы и глава партии ЛДПР. Умер 6 апреля 2022 года.
Что известно об инциденте с Коноплей?
Ефим Конопля впервые прокомментировал инцидент с лайками на постах о России и Жириновским. Футболист заявил, что ему странно слышать подобные обвинения в его сторону.
В Шахтере отреагировали на инцидент с Коноплей. В клубе отметили, что начали внутреннее расследование, чтобы выяснить обстоятельства данной ситуации.
Впоследствии Конопля извинился за лайки в социальных сетях. Футболист Шахтера заявил, что не поддерживает Россию, ее деятелей и последователей.