Ефим Конопля оказался в центре внимания из-за лайков на сообщениях в инстаграме. В сети появились скриншоты, где видно, что футболист Шахтера поставил лайки на публикации о России и высказываниями Владимира Жириновского.

Скриншоты с лайками Конопли разлетелись по социальным сетям и вызвали возмущение у фанатов. Журналист и военный Андрей Сенькив в комментарии 24 канала высказался об инциденте с участием футболиста Шахтера.

Как Сенькив прокомментировал инцидент с Коноплей?

Андрей Сенькив коротко высказался о Ефиме Конопле и ситуации вокруг футболиста Шахтера.

Да идиот, что тут скажешь. Еще и пытался нас потом д****м накормить – это я о фразе "настоящие украинцы поймут, где правда, а где ложь". Однако видно, что в клубе разобрались и уже появились адекватные комментарии и извинения. Ну хоть так,

– сказал Сенькив.

Кто такой Жириновский? Владимир Жириновский – российский политик, депутат Госдумы и глава партии ЛДПР. Умер 6 апреля 2022 года.

Что известно об инциденте с Коноплей?