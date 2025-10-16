Фланговый защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля только вернулся из сборной Украины, как уже вляпался в скандал. Футболиста дончан поймали на предпочтениях российского контента.

В социальных сетях заметили несколько лайков Ефима Конопли под контентом, который касается враждебной России. В донецком Шахтере мгновенно отреагировали на скандальную ситуацию с их игроком, передает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Как в Шахтере прокомментировали скандал с Коноплей?

Скандал с Коноплей прокомментировал директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов. По словам представителя донецкого гранда, в клубе уже начали внутреннее расследование. Свиридов пообещал, что результат расследования объявят в публичной плоскости.

Мы проинформированы о ситуации, что касается активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности,

– сказал Свиридов.

Отметим, что Ефим только вернулся из лагеря сборной Украины, где принял участие в двух матчах отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В поединке против Исландии отыграл полную игру, а во встрече с Азербайджаном получил один тайм от Сергея Реброва.

К слову. В текущем сезоне-2025/2026 Конопля принял участие в 12-ти играх Шахтера во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Что известно о лайках Конопли под российским контентом?