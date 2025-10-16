Лайкал российский контент: в Шахтере отреагировали на неожиданный скандал с Коноплей
- Футболист донецкого Шахтера Ефим Конопля попал в скандал из-за лайков под российским контентом в соцсетях, включая видео с антиукраинским политиком Жириновским.
- Клуб Шахтер начал внутреннее расследование ситуации, а представитель клуба Юрий Свиридов пообещал публично объявить результаты расследования.
Фланговый защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля только вернулся из сборной Украины, как уже вляпался в скандал. Футболиста дончан поймали на предпочтениях российского контента.
В социальных сетях заметили несколько лайков Ефима Конопли под контентом, который касается враждебной России. В донецком Шахтере мгновенно отреагировали на скандальную ситуацию с их игроком, передает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
Как в Шахтере прокомментировали скандал с Коноплей?
Скандал с Коноплей прокомментировал директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов. По словам представителя донецкого гранда, в клубе уже начали внутреннее расследование. Свиридов пообещал, что результат расследования объявят в публичной плоскости.
Мы проинформированы о ситуации, что касается активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности,
– сказал Свиридов.
Отметим, что Ефим только вернулся из лагеря сборной Украины, где принял участие в двух матчах отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В поединке против Исландии отыграл полную игру, а во встрече с Азербайджаном получил один тайм от Сергея Реброва.
К слову. В текущем сезоне-2025/2026 Конопля принял участие в 12-ти играх Шахтера во всех турнирах, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.
Что известно о лайках Конопли под российским контентом?
Сначала лайк Ефима заметили под странным видео с надписью на русском языке: "Россия не для слабых и медленных". Это произошло это в сентябре.
Кроме того Конопля полюбил нарезку лучших голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко. Впоследствии защитник Шахтера убрал данные ругательства, но снова зашкварился.
Конопля поставил лайк видео со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским, который умер в 2022-м году. Жириновский выделялся своей антиукраинской позицией.
Сам футболист уже отреагировал на эту огласку его лайков под российским контентом. Ефим заверил, что из этого всего просто раздули скандал. Конопля попросил проверять информацию, которую предоставляют в соцсетях.