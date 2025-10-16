У соціальних мережах помітили декілька лайків Юхима Коноплі під контентом, який стосується ворожої Росії. У донецькому Шахтарі миттєво відреагували на скандальну ситуацію із їх гравцем, передає 24 Канал із посиланням на "Чемпіон".
Як у Шахтарі прокоментували скандал із Коноплею?
Скандал із Коноплею прокоментував директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов. за словами представника донецького гранда, у клубі вже почали внутрішнє розслідування. Свиридов пообіцяв, що результат розслідування оголосять у публічній площині.
Ми проінформовані про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальників та громадськість,
– сказав Свиридов.
Відзначимо, що Юхим лише повернувся із табору збірної України, де взяв участь у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. У поєдинку проти Ісландії відіграв повну гру, а у зустрічі з Азербайджаном отримав один тайм від Сергія Реброва.
До слова. У поточному сезоні-2025/2026 Конопля взяв участь у 12-ти іграх Шахтаря в усіх турнірах, у яких відзначився голом та трьома результативними передачами.
Що відомо про лайки Коноплі під російським контентом?
Спершу лайк Юхима помітили під дивним відео із написом російською мовою: "Росія не для слабких та повільних". Це сталось це у вересні.
Окрім того, Конопля вподобав нарізку найкращих голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка. Згодом захисник Шахтаря прибрав дані лайки, але знову зашкварився.
Конопля вподобав відео зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським, який помер у 2022-му році. Жириновський виділявся своєю антиукраїнською позицією.
Сам футболіст вже відреагував на цей розголос його лайків під російським контентом. Юхим запевнив, що із цього всього просто роздули скандал. Конопля попросив перевіряти інформацію, яку надають у соцмережах.