Бойца UFC арестовали по обвинениям в хранении оружия и наркотиков

Американский боец UFC Седрик Дюма арестован во Флориде по ряду серьезных обвинений. Заседание суда по его делу назначено на 6 мая.

В среду, 30 апреля, 29-летнего американца Седрика Дюма, известного по выступлениям в UFC, задержала полиция округа Эскамбия во Флориде. Ему инкриминируют ограбление, побои, хранение оружия, наркотиков и незаконное проникновение на чужую территорию, пишет 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.

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Скандальная слава бойца ММА

Сейчас спортсмен находится под стражей. Сумма залога составляет 558 тысяч долларов. Подробности задержания бойца ММА не разглашаются.

Дюма уже не впервые имеет проблемы с законом. С 2014 года его неоднократно обвиняли в домашнем насилии, незаконном владении оружием, кражах, драках и нападениях.

В феврале 2024 года Дюма уже был арестован за избиение с особо тяжелыми последствиями. Однако впоследствии обвинения были сняты.

В 2022 году Седрик подписал контракт с UFC после победы в Претендентской серии Дэйны Уайта. Однако в главном промоушене ММА американец не отличался стабильностью. На его счету три победы и три поражения в октагоне.

Последний раз он дрался 12 апреля этого года в рамках турнира UFC 314. Дюма потерпел поражение нокаутом в первом раунде от польского бойца Михала Олексийчука.