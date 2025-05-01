У середу, 30 квітня, 29-річного американця Седріка Дюма, відомого за виступами в UFC, затримала поліція округу Ескамбія у Флориді. Йому інкримінують пограбування, побої, зберігання зброї, наркотиків та незаконне проникнення на чужу територію, пише 24 Канал з посиланням на MMA Fighting.

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Скандальна слава бійця ММА

Наразі спортсмен перебуває під вартою. Сума застави становить 558 тисяч доларів. Подробиці затримання бійця ММА не розголошуються.

Дюма вже не вперше має проблеми із законом. З 2014 року його неодноразово звинувачували у домашньому насильстві, незаконному володінні зброєю, крадіжках, бійках та нападах.

У лютому 2024 року Дюма вже був заарештований за побиття з особливо важкими наслідками. Однак згодом звинувачення були зняті.

У 2022 році Седрік підписав контракт з UFC після перемоги у Претендентській серії Дейни Вайта. Однак у головному промоушені ММА американець не відзначався стабільністю. На його рахунку три перемоги та три поразки в октагоні.

Востаннє він бився 12 квітня цього року в рамках турніру UFC 314. Дюма зазнав поразки нокаутом у першому раунді від польського бійця Міхала Олексійчука.