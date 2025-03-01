Экс-звезда Динамо и Милана поддержал Трампа после спора с Зеленским: детали позорного заявления

Грузинский защитник Каха Каладзе продолжает демонстрировать свою приверженность к россиянам и антиукраинским политикам. Не упустил он возможности облить грязью президента Украины Владимира Зеленского.

Главной темой последнего дня февраля стала скандальная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Между главами государств возник серьезный спор из-за войны в Украине.

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Каладзе поддержал Трампа

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс откровенно унижали Зеленского и манипулировали цифрами о войне. В итоге соглашение о редкоземельных металлах не было подписано, а президент Украины досрочно покинул Белый дом.

Немало мировых лидеров и известных личностей прокомментировали скандал между президентами. Среди них были и немало пророссийских лиц, которые поддержали Трампа. Одним из них стал мэр Тбилиси Кахабер Каладзе, сообщает 24 Канал со ссылкой на interpressnews.

Дональд Трамп в который раз четко подчеркнул, кто хочет войны, а кто – мира. То, что мы видели вчера, здесь и так все понятно. Поэтому я не буду давать разъяснений. Интереснее заявления, которые были сделаны после этой полемики. Мы увидели заявления людей без родины, что в который раз доказывает, кто реально хотел войны как внутри страны, так и за ее пределами. Существует глобальная партия войны, которая хочет вести их в разных странах мира. От этого они, получают прибыль, но разрушаются страны, города, села, а также гибнет мирное население. Примером этого является тяжелое положение в Украине. В этой стране мы получили полную катастрофу. Соответственно, завершить все это является принципиально важным,

– заявил Каладзе.

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Позорная карьера политика

Напомним, что Каха был известным футболистом, который сделал себе имя в киевском Динамо. За "бело-синих" грузин выступал с 1998 по 2001 годы, выиграв по три чемпионства и Кубка.

Также Каладзе помог киевлянам выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Позже Каха много поиграл за Милан, с которым выиграл две Лиги чемпионов. Но уже после игровой карьеры защитник ушел в политику и запятнал свое имя.

Каладзе стал членом пророссийской партии "Грузинская мечта". Некоторое время экс-футболист был премьер-министром Грузии, а также министром энергетики. С 2017 года Кахабер занимает позади мэра Тбилиси.