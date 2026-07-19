ФИФА получила рекордную прибыль от ЧМ-2026: сколько денег принес турнир

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. Еще до финального матча стало ясно, насколько успешна коммерческая составляющая соревнований.

Чемпионат мира в Мексике, Канаде и США стал рекордным по многим показателям. По данным The Guardian, ФИФА заработала на этом турнире больше, чем когда-либо.

Насколько успешен ЧМ-2026

Британские журналисты подсчитали, что важными составляющими финансового успеха футбольного форума стали продажи билетов и увеличение числа команд-участниц.

По информации источника, на прибыльность существенно повлияла официальная возможность перепродажи ранее приобретенных билетов. При осуществлении такой операции ФИФА взимает комиссию в размере 15% как с продавца, так и с покупателя, что приносит дополнительный доход.

Британские журналисты отметили, что дополнительной популярностью пользовались гостеприимственные пакеты. Отмечается также и то, что во время соревнований 2026 года количество матчей выросло с 64 до 104.

Все это помогло ФИФА значительно превысить даже собственный ожидаемый доход в 11 миллиардов долларов. Итоговый доход составляет 15 миллиардов.

Что теперь будет делать ФИФА

Напомним, что ранее глава мирового футбола Джанни Инфантино положительно отозвался об увеличении количества команд-участниц на Мундиале-2026. Вскоре нас может ожидать очередное расширение ЧМ, что в очередной раз может увеличить доходы ФИФА.

Потенциальное решение о будущем расширении до 64 сборных может быть принято либо через несколько турниров, либо создать прецедент такой реформы уже на этом чемпионате.

В финальном матче ЧМ-2026 сойдутся Испания и Аргентина. Поединок начнется 19 июля в 22:00 по киевскому времени.