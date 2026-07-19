Мундіаль у Мексиці, Канаді та США став рекордним у багатьох показниках. За інформацією The Guardian, ФІФА заробила на цьому турнірі більше, ніж будь-коли.

Наскільки успішним є ЧС-2026

Британські журналісти підрахували, що важливими складниками фінансової успішності футбольного форуму стали продажі квитків та збільшення числа команд-учасниць.

За інформацією джерела, на прибутковість солідно вплинула офіційна можливість перепродажу раніше придбаних квитків. При здійсненні такої операції ФІФА стягує комісію в розмірі 15% як із продавця, так і з покупця, що генерує додатковий дохід.

Британські журналісти зазначили, що додатковою популярністю користувались пакети гостинності. Відзначають також і те, що під час змагань 2026 року кількість матчів зросла з 64 до 104.

Усе це допомогло ФІФА значно перевищити навіть власний очікуваний заробіток у 11 мільярдів доларів. Підсумковий дохід вимірюється 15 мільярдами.

Що тепер робитиме ФІФА

Нагадаємо, що раніше очільник світового футболу Джанні Інфантіно позитивно висловився про збільшення кількості команд-учасниць на Мундіалі-2026. Невдовзі на нас може очікувати чергове розширення ЧС, що вчергове може збільшити доходи ФІФА.

Потенційне рішення про майбутнє розширення до 64 збірних може відбутись або через кілька турнірів, або створити прецедент такої реформи що чемпіонату.

У фінальному матчі ЧС-2026 зійдуться Іспанія та Аргентина. Поєдинок розпочнеться 19 липня о 22.00 за київським часом.