Невероятная сумма, которую заслужил: сколько заработал Владимир Кличко за боксерскую карьеру

Владимир Кличко – один из величайших боксеров в истории хевивейта. Он был великолепным панчером, за что получил прозвище "Доктор Стальной Молот".

Уже длительное время ходят слухи, что украинский боксер может вернуться на ринг, чтобы попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. 24 Канал решил посчитать, сколько легендарный спортсмен заработал денег за свою карьеру.

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Какое состояние Владимира Кличка

На профессиональном уровне Владимир Кличко выступал в период с 1996 по 2017 год. За это время он побил ряд рекордов, в частности, победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте, что является лучшим показателем в истории бокса.

Сначала украинский боксер сотрудничал с промоутерской компанией "Universum Boxing Promotion". Этот этап длился восемь лет, в течение которых он провел большую часть общего количества своих боев.

В этот период "Доктор Стальной Молот" прошел путь от новичка до чемпиона мира. Его гонорары за титульные бои все еще были довольно скромными для звезды хевивейта и измерялись сотнями тысяч долларов или евро.

Стороны прекратили сотрудничество со скандалом после того, как братья Кличко решили не продлевать контракт. За это время Владимир заработал ориентировочно 9 миллионов евро с учетом рекламных контрактов.

Заработок Кличка-младшего вышел на новый уровень

После этого он и Виталий Кличко создали собственную промоутерскую компанию. Это дало большой буст в заработке и гонорары стали на порядок выше.

Владимир после поражения от Ламона Брюстера вернул статус чемпиона мира и стал зарабатывать в среднем от 5 до 8 миллионов евро за поединок. В эту сумму входили доходы с телетрансляций, продажи билетов и рекламных контрактов.

Больше всего же "Доктор Стальной Молот" заработал в чемпионских боях против британцев и россиянина Александра Поветкина. Он получил 42 миллиона евро за три поединка против Дэвида Хэя, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Приятно, что самый большой гонорар был за битву против "запоребрикового" боксера. Владимир Кличко деклассировал до того небитого соперника в Москве единогласным решением судей 119:104, за что заработал около 17 миллионов евро.

Согласно данным из открытых источников, по нашим подсчетам доходы Владимира Кличка в течение профессиональной карьеры составляют около 150 миллионов евро. Это второй результат среди всех украинских боксеров после Александра Усика.

К слову. Всего на профи-ринге "Доктор Стальной Молот" провел 69 боев. В них он одержал 64 победы, из которых 54 нокаутом.

Напомним, что ранее мы считали, какую приблизительную сумму в течение профессиональной карьеры заработал Василий Ломаченко, который недавно повесил перчатки на гвоздь.