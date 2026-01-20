Сколько детей у Дерюгиной и Блохина и чем они занимаются

Ирина Дерюгина в свое время была замужем за Олегом Блохиным. Брак выдающейся украинской гимнастки с именитым футболистом киевского Динамо длился с 1980 по 2000 годы.

За это время у них родился ребенок, но у бывшего нападающего также есть потомки от другого брака. Сколько детей у Дерюгиной и Блохина и чем они сейчас занимаются – рассказывает 24 канал.

Что известно о совместной дочери Дерюгиной и Блохина?

Как говорится в статье на Википедии, 15 января 1983 года выдающаяся украинская гимнастка родила форварду Динамо дочь, которую назвали в честь ее же матери – Ириной. С самого детства она занималась различными видами спорта.

Дерюгина с дочерью Ириной / Фото из открытых источников

А в 1990 году перебралась вместе с отцом, который тогда возглавил Олимпиакос, и училась в колледже Святого Лоуренса. И уже в 1998 году занималась постановкой хореографии Гала для сборной Украины.

Позже Ирина закончила обучение в школе актерского мастерства в Лос-Анджелесе. В 2003 году Блохина вместе известными художественными гимнастками Анной Бессоновю, Натальей Годунку и Тамарой сделала первую хореографию "Мулен Руж" на чемпионате мира в Будапеште.

В 2011 году она вернулась в Украину и стала тренером национальной олимпийской команды по художественной гимнастике. А в следующем году написала и исполнила гимн домашнего Евро-2012 по футболу.

В 2013 году Ирина стала тренером Анны Ризатдиновой. В том же году ее подопечная получила золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике.

Сейчас дочь Дерюгиной и Блохина продолжает работать со сборной Украины и организует тренировки показательные выступления, а также занимается поддержкой молодых гимнасток. Кроме того, она является директором Школы Дерюгиных.

Сколько детей у Блохина от второго брака?

Бывший футболист Динамо после развода с Дерюгиной во второй раз женился на девушке по имени Анжела. Она родила Блохину двух дочерей – Анну и Екатерину.

Блохин с дочерьми Екатериной и Анной / Фото из открытых источников

Дети экс-форварда киевского клуба растут вне внимания СМИ и не появляются в публичном пространстве. О дочерях Блохина от второго брака почти ничего неизвестно, кроме имен и того, что они занимаются теннисом.

Почему Дерюгина и Блохин развелись?

Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону назвала истинную причину разрыва брака с Блохиным. По ее словам, она стала инициатором развода с бывшим нападающим Динамо.

У него родились дети. А я не могла оставить гимнастику. Это была моя инициатива по разводу. У Олега был сложный характер. Он обязательно должен был спать днем. Это давало сложности. Это уже прошло и ушло",

– рассказала Дерюгина.

Она призналась, что развод был эмоционально тяжелым, что доходило даже до слез. Более того, Дерюгина рассказала, что она определенный период времени жалела о разрыве с Блохиным.

Однако экс-гинастка отметила, что каждый член семьи должен что-то давать друг другу. Однако у нее этого не было.