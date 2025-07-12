Самый большой гонорар, топ-20 мира: сколько за свою карьеру заработала Свитолина

Элина Свитолина одна из самых успешных украинских теннисисток. За свою карьеру спортсменка получила немалое количество трофеев на различных турнирах.

Однако успехи на теннисных кортах измеряются не только кубками и медалями. Свитолина является рекордсменкой среди украинских теннисисток по количеству заработанных призовых на турнирах, сообщает 24 канал.

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Какую сумму денег заработала Свитолина

Элина Свитолина по состоянию на июль 2025 года попала в первую двадцатку среди самых богатых теннисисток мира, занимая 14 место. За свою карьеру первая ракетка Украины заработала астрономические средства.

По имеющейся информации, Свитолина заработала более 25 миллионов долларов призовых за карьеру. Эта сумма включает в себя выступления на турнирах серии Grand Slam, WTA 500 и WTA 1000.

Гонорары Элины Свитолиной различаются и зависят от стадии соревнований. Например, за Australian Open-2024 первая ракетка Украины получила 630 тысяч долларов, а за последний Ролан Гаррос-2025 – около 500 тысяч долларов.

Самый большой гонорар в своей карьере Элина Свитолина получила за участие в финале WTA Finals 2019 года в Шэньчжэне. Тогда украинская теннисистка заработала 2,4 миллиона долларов, побив свой прошлый рекорд в 2,36 миллиона долларов.

Интересно. 2019 год стал самым прибыльным в карьере Элины Свитолиной. За это время первая ракетка Украины заработала 6 миллионов долларов.

Кроме выступлений на кортах Элина Свитолина имеет рекламные контракты с известными брендами, что также приносит ей доход. В начале карьеры теннисистка была амбассадором Wilson, используя ракетки этого бренда.

С 2019 года Элина Свитолина является "Friend of the Brand" компании часов из Швейцарии – Hublot. Первая ракетка Украины сотрудничает с Новой Почтой, Maui Jim, Adidas и другими менее известными брендами.

Общая цифра заработков составляет по рекламным контрактам составляет миллионы долларов. Всего за свою карьеру Элина Свитолина, сотрудничая с различными брендами, заработала 10 миллионов долларов.

Куда теннисистка тратит заработанные средства

Элина Свитолина в 2020 году открыла собственный бренд под названием SvitFit. Продукция, которую выпускала украинская теннисистка в основном состояла из полезных энергетических батончиков.

Бренд энергетических батончиков Свитолиной / Фото из инстаграма Fameliworld

Кроме того, Элина Свитолина имеет свой собственный благотворительный фонд Svitolina Foundation, который создала в 2019 году. Спортсменка помогает развитию тенниса в Украине, реконструировать спортивную инфраструктуру и пострадавшим от войны.

Ранее мы рассказывали, хто больше всего зарабатывает в звездном семействе теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Первая ракетка Украины имеет небольшое преимущество над любимым из Франции.