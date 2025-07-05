Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пробиться в четвертый круг Уимблдона-2025 и досрочно покинула турнир. У теннисистки поинтересовались, не планирует ли она посетить реванш Усик – Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Где Свитолина будет смотреть бой Усик – Дюбуа

Свитолина призналась, что она хотела попасть на вечер бокса на "Уэмбли", где Усик и Дюбуа определят абсолютного чемпиона мира. Однако на дату поединка теннисистка запланировала поездку в Украину.

"Я в то время уже буду в Украине, ведь там у меня запланированы мероприятия, мастер-классы. К сожалению, на бой не попаду, но очень бы хотела.

Буду смотреть в Украине, но надеюсь хотя бы раз попасть на бой Усика", – рассказала Свитолина.

Напомним, что бой за абсолют между обладателем титулов WBC, WBA, WBO, IBO Александром Усиком и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Победитель получит все пояса супертяжелого дивизиона и станет абсолютным чемпионом мира. Для Усика это будет уже второй бой за абсолют в королевском дивизионе.

Между тем экс-соперник Усика Тайсон Фьюри неожиданно анонсировал свое возвращение. "Цыганский король" даже назвал ориентировочную дату третьего поединка.