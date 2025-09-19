В четверг, 18 сентября, Бенфика официально объявила о начале сотрудничества с португальским специалистом Жозе Моуринью. Лиссабонский клуб заключил контракт с "Особенным" на два года.

Далеко не все болельщики восприняли приход Жозе Моуринью в Бенфику, как какое-то божественное спасение. Многих фанатов смущает тот факт, как португальский тренер уходил из своих предыдущих клубов, сообщает 24 Канал.

К теме Моуринью в Бенфике: известный комментатор рассказал, чего ждать Трубину и Судакову

Как Моуринью разорял клубы на своих увольнениях?

Именитый специалист может смело начинать вести свои курсы с того, как уйти из команды с забитым деньгами кошельком. За свою карьеру португалец заработал 106 миллионов евро в виде компенсаций за увольнение из клубов.

Несмотря на это Жозе четыре раза становился лучшим клубным тренером года и завоевал аж 26 трофеев со всеми клубами, которых тренировал. Поэтому "Особенный" может похвастаться не только выгодными увольнениями.

Первая отставка Моуринью настигла в 2007-м, когда он возглавлял лондонское Челси. В сентябре 3-летний путь Моура в Лондоне закончился. Жозе провел во главе "аристократов" аж 185 матчей. Португальский наставник покинул Челси, получив 20,9 миллионов евро компенсации.

В июне 2013-го кошелек Моуринью обогатился компенсацией после работы в Реале. Президент мадридского гранда Флорентино Перес выплатил "Особому" 19,7 миллиона евро.

Далее в карьере Моуринью снова был лондонский период. Челси снова наступило на те же грабли. Ничему жизнь не учит боссов "синих". С 1 июля 2013-го по 17 декабря 2015-го годов Жозе руководил грандом АПЛ, проведя во главе 136 игр. Во время второго прихода в Лондон португалец привел команду к двум трофеям – чемпионства АПЛ и Кубка английской лиги в сезоне-2014/2015.



Жозе Моуринью / Фото Getty Images

И снова....И снова Челси поставило на стол перед Моуринью компенсацию, но теперь в меньшем размере, чем впервые – 9,6 миллионов. В общем Жозе обогатился на лондонском клубе на сумму более 30 миллионов евро компенсаций. И это он заработал не прилагая вообще никаких усилий и ума.

Моуринью развел МЮ на деньги?

Сейчас в карьере Жозе свою самую большую компенсацию за увольнение заработал в 2018 году. Тогда португалец уже в течение двух лет возглавлял английский Манчестер Юнайтед. В сезоне-2017/2018 "красные дьяволы" под его руководством выиграли Лигу Европы, стали победителями Кубка английской лиги и Суперкубка страны.

В середине декабря 2018-го дороги Моуринью и МЮ разошлись. В заключение португальский наставник получил от английского гранда крупнейшую в своей карьере компенсацию – 22,8 миллиона евро.

Только 73 миллиона евро Моуринью заработал на увольнениях из четырех клубов. Деньги просто из воздуха. Жозе просто гений!

Как Моур довел боссов Тоттенхэма до увольнения?

На этом же, конечно, португальский наставник не перестал зарабатывать деньги из воды. После работы в МЮ Моуринью возглавил другой английский клуб Тоттенхэм. Во главе "шпор" "Особенный" проработал до 19 апреля 2021 года, проведя во главе коллектива 86 игр.

За проведенное время Жозе не смог привести Тоттенхэм к каким-то трофеям. Зато весной 2021-го Моуринью был уволен с должности главного тренера "шпор". Произошло это на фоне негативных результатов в сезоне и вылета из Лиги Европы. Об этом сообщало издание The Athletic.

Кроме этого в английском клубе еще и были недовольны высказываниями Моуринью в сторону команды в интервью. Также отношения между Моуринью и болельщиками клуба не были идеальными. Все эти пазлы сложились в одну картину под названием "Увольнение Моуринью". Благодаря этому уходу "шпоры" заплатили уже своему бывшему наставнику 14,4 миллиона евро.



Моуринью – гений увольнений / Фото Getty images

Ошибочный приход в Фенербахче, который принес из воздуха 15 миллионов?

Всего несколько месяцев Моуринью пробыл без команды, как в июле подписал контракт с римской Ромой. Жозе снова провел во главе команды более 100 игр, если точнее 138. Если во внутренних турнирах "волки" не смогли завоевать трофеев, то торжествовали в Лиге конференций (2021/2022).

Опять в карьере Моур чувствует дежавю. Руководство Ромы на фоне плохих результатов решило досрочно расторгнуть контракт с титулованным специалистом. Первоначально соглашение было рассчитано до лета 2024-го, но их пути разошлись значительно раньше. На фоне этого увольнения банковские счета Жозе пополнились еще компенсацией на 3,5 миллиона евро. Эта сумма выглядит мизерной на фоне прошлых выплат.

Перед работой в Бенфике Моуринью возглавлял турецкий Фенербахче, где он руководил командой в 62-х встречах. Португальский специалист работал с турецким грандом с 1 июля 2024-го по 29 августа 2025-го годов. В итоге Моуринью потерял работу, но получил 15 миллионов евро компенсации.

Впоследствии наставник вообще шокировал своим заявлением о том, что приход в Фенербахче был ошибкой. Цитировала наставника A Bola.

Я принимал неправильные решения ... Я не жалею, потому что сожаление нам в жизни не помогает, но осознание того, что мы сделали хорошо, а что – плохо, всегда есть. Я совершил ошибку, перейдя в Фенербахче. Но я отдавался там до последнего дня,

– рассказывал Жозе.

Уже не первый приход Моуринью в Бенфику?

Впервые Моуринью возглавлял лиссабонский клуб в далеком 2000-м. Тогда португальский наставник провел во главе "орлов" лишь 10 матчей и работал с командой менее четырех месяцев.

Тогда Жозе покинул Лиссабон без всяких компенсаций. Бенфика сейчас является одним из четырех клубов, которые не платили компенсацию за работу Моуринью. Также это не делали Лейрия, Порту и Интер.

Как Бенфика стартовала в новом сезоне-2025/2026?