Падали один за другим: слалом на Олимпиаде превратился в выживание – финишировали не все
- Мужской слалом на Олимпиаде-2026 в Италии превратился в хаотичный заезд из-за сложных погодных условий, и почти половина спортсменов не смогла финишировать.
- Норвежец Атле Ли Макграт сначала возглавил протокол, но потерял лидерство во втором заезде, а золото выиграл швейцарец Лоик Мейяр.
Мужской слалом на Олимпиаде-2026 в Италии принес один из самых хаотичных заездов. Почти половина спортсменов не смогла завершить первую попытку.
Соревнования в Бормио превратились в настоящий тест на выживание. Из-за сложных погодных условий и разбитой трассы огромное количество спортсменов не смогло добраться до финиша, пишет Reuters.
Почему многие спортсмены не смогли финишировать?
Сверхсложная трасса, туман и разбитая поверхность массово "съедали" фаворитов. Лидером после первого заезда стал норвежец Атле Ли Макграт.
Из почти ста стартовавших горнолыжников,, финишировали лишь около половины. Остальные или сошли с дистанции, или допустили критические ошибки на воротах. Среди тех, кто прекратил борьбу, были и претенденты на медали.
Кто воспользовался хаосом?
Лучше всего с непростыми условиями поначалу справился Макграт. Норвежец показал время 56,14 секунды и возглавил протокол первой попытки.
Его главным преимуществом стала не скорость, а чистота прохождения – в то время как соперники рисковали и ошибались, он проехал максимально стабильно.
Однако удержать преимущество норвежец не смог. В решающей попытке он допустил ошибку и выбыл из борьбы, тогда как "золото" выиграл швейцарец Лоик Мейяр, пишет metaratings.
Что нужно знать об Олимпийских играх-2026?
- Это первая Олимпиада, которая официально проходит сразу в двух городах – Милане и Кортине-д'Ампеццо.
- Церемония закрытия состоится не на том стадионе, где было открытие соревнований – ее будет принимать античная арена в Вероне.
- За всю историю зимних Олимпиад Украина имеет 9 наград: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.