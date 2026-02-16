Падали один за одним: слалом на Олімпіаді перетворився на виживання – фінішували не всі

Чоловічий слалом на Олімпіаді-2026 в Італії приніс один із найбільш хаотичних заїздів. Майже половина спортсменів не змогла завершити першу спробу.

Змагання у Борміо перетворилися на справжній тест на виживання. Через складні погодні умови та розбиту трасу величезна кількість спортсменів не змогла дістатися фінішу, пише Reuters.

Чому багато спортсменів не змогли фінішувати?

Надскладна траса, туман і розбита поверхня масово "з'їдали" фаворитів. Лідером після першого заїзду став норвежець Атле Лі Макграт.

Із майже ста гірськолижників, які стартували, фінішували лише близько половини. Решта або зійшли з дистанції, або допустили критичні помилки на воротах. Серед тих, хто припинив боротьбу, були і претенденти на медалі.

Хто скористався хаосом?

Найкраще з непростими умовами спочатку впорався Макграт. Норвежець показав час 56,14 секунди і очолив протокол першої спроби.

Його головною перевагою стала не швидкість, а чистота проходження – у той час як суперники ризикували та помилялися, він проїхав максимально стабільно.

Однак утримати перевагу норвежець не зміг. У вирішальній спробі він припустився помилки та вибув із боротьби, тоді як "золото" виграв швейцарець Лоїк Мейяр, пише metaratings.

