Фанаты сорвали чемпионство собственной команды: теперь команду еще и наказали

В субботу, 9 мая, в первой чешской лиге состоялся матч между Славией и Спартой, который завершился со счетом 3:2 в пользу Славии. Этот поединок был особенно важным, ведь победа могла обеспечить Славии досрочное чемпионство: команда лидировала в турнирной таблице, а Спарта занимала второе место.

Однако болельщики Славии в конце матча выбежали на поле с файерами, что привело к прерыванию игры и созданию хаоса. Такие действия могут обернуться для команды техническим поражением и поставить под угрозу чемпионство. О принятом решении сообщило издание BBC Sport.

Какое решение приняли в отношении Славии?

Клуб оштрафовали на 10 миллионов чешских крон (около 21,2 миллиона гривен) и обязали провести четыре домашних матча без зрителей. Матч против Спарты признали технически отмененным после прерванного дерби. Спарте засчитали победу со счетом 3:0, что сократило отставание команд в турнирной таблице до пяти очков.

Мы с уважением принимаем решение дисциплинарного комитета и полностью осознаем серьезность всей ситуации и ответственность, связанную с организацией матча,

– указано в сообщении ФК Славии.

Что произошло в матче Славия – Спарта?

На 97-й минуте матча, когда счет был 3:2 в пользу Славии и оставалось всего несколько минут до получения чемпионского титула, сотни болельщиков хозяев прорвались на поле с файерами. Фанаты напали на игроков Спарты, в частности на вратаря Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту.

Что известно о ФК Славия?

Клуб получил 22 чемпионских титула и 11 национальных кубков. За последние годы команда трижды выходила в четвертьфиналы Лиги Европы и Лиги конференций. Главным соперником клуба является Спарта, а их противостояние получило название "Пражского дерби".