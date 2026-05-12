Проте вболівальники Славії наприкінці матчу вибігли на поле з фаєрами, що призвело до переривання гри та створення хаосу. Такі дії можуть обернутися для команди технічною поразкою і поставити під загрозу чемпіонство. Про ухвалене рішення повідомило видання BBC Sport.

Яке рішення прийняли стосовно Славії?

Клуб оштрафували на 10 мільйонів чеських крон (близько 21,2 мільйона гривень) і зобов'язали провести чотири домашні матчі без глядачів. Матч проти Спарти визнали технічно скасованим після перерваного дербі. Спарті зарахували перемогу з рахунком 3:0, що скоротило відставання команд у турнірній таблиці до п'яти очок.

Ми з повагою приймаємо рішення дисциплінарного комітету та повністю усвідомлюємо серйозність усієї ситуації та відповідальність, пов'язану з організацією матчу,

– зазначено у повідомленні ФК Славії.

Що відбулося у матчі Славія – Спарта?

На 97-й хвилині матчу, коли рахунок був 3:2 на користь Славії і залишалося всього кілька хвилин до здобуття чемпіонського титулу, сотні вболівальників господарів прорвалися на поле з фаєрами. Фанати напали на гравців Спарти, зокрема на воротаря Якуба Суровчика, захисника Якуба Мартінеца та нападника Матіаша Войту.

Що відомо про ФК Славію?

Клуб здобув 22 чемпіонські титули та 11 національних кубків. За останні роки команда тричі виходила до чвертьфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій. Головним суперником клубу є Спарта, а їхнє протистояння отримало назву "Празького дербі".