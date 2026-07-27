Для 46-летнего арбитра это был особый момент: узнав свое назначение от Пьерлуиджи Коллины, он не сдерживал слез. Уже после финала Винчич, возможно, был не настолько рад, что выбрали именно его, пишет 24 Канал .

Как Винчич отсудил финал Мундиаля

Международный институт футбольной истории и статистики IFFHS назвал Славко Винчича лучшим рефери чемпионата мира-2026. Для словенца это самое большое признание за карьеру – в 2024 году он приблизился к статусу лучшего арбитра мира, но занял в итоге второе место.

Работа Винчича в финале у экспертов не вызывала претензий. Рефери не допускал результативных ошибок, а также контролировал ход игры, хотя и воздержался от желтых карточек в некоторых грубых эпизодах со стороны аргентинцев. Удаление Энцо Фернандеса, которое произошло незадолго до перехода матча в овертаймы, было признано правильным.

Почему Винчичем недовольны аргентинцы

В Аргентине с заключением международного сообщества не согласны. Там считают, что Винчич напрямую повлиял на исход матча с Испанией и стал едва ли не главным виновником поражения "альбиселесте" – и это тогда, когда Месси и компания не смогли за 90 минут ни на один удар в сторону ворот Унаи Симона.

Аргентинцы даже зарегистрировали петицию с требованием переиграть финал из-за судейских решений – но это очевидно не будет никаких последствий.

Какие еще достижения имеет Винчич

Кроме финала чемпионата мира, словенец, получивший статус арбитра ФИФА в 2010 году, работал на финале Лиги Европы 2022 между Айнтрахтом и Рейнджерс, а также на финале Лиги чемпионов 2024 между дортмундской Боруссией и мадридским Реалом.