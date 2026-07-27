Для 46-річного арбітра це був особливий момент: дізнавшись про своє призначення від П'єрлуїджі Колліни, він не стримував сліз. Вже після фіналу Вінчич, можливо, був не настільки радий, що обрали саме його, пише 24 Канал.

Як Вінчич відсудив фінал Мундіалю

Міжнародний інститут футбольної історії і статистики IFFHS назвав Славко Вінчича найкращим рефері чемпіонату світу-2026. Для словенця це найбільше визнання за кар'єру – у 2024 році він наблизився до статусу найкращого арбітра світу, але посів у підсумку друге місце.

Робота Вінчича у фіналі у експертів не викликала претензій. Рефері не припускався результативних помилок, а також загалом контролював хід гри, хоча й утримався від жовтих карток у деяких грубих епізодах з боку аргентинців. Вилучення Енцо Фернандеса, яке сталося незадовго до переходу матчу в овертайми, було визнано правильним.

Чому Вінчичем не задоволені аргентинці

Натомість в Аргентині з висновком міжнародної спільноти не згодні. Там вважають, що Вінчич безпосередньо вплинув на результат матчу з Іспанією і став ледь не головним винуватцем поразки "альбіселесте" – і це тоді, коли Мессі і компанія не спромоглися за 90 хвилин на жоден удар в бік воріт Унаї Сімона.

Аргентинці навіть зареєстрували петицію з вимогою переграти фінал через суддівські рішення – але це очевидно не матиме жодних наслідків.

Які ще досягнення має Вінчич

Окрім фіналу чемпіонату світу, словенець, який отримав статус арбітра ФІФА у 2010 році, працював на фіналі Ліги Європи 2022 року між Айнтрахтом і Рейнджерс, а також на фіналі Ліги чемпіонів 2024 року між дортмундською Боруссією і мадридським Реалом.