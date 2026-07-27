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Sport News 24 Футбол Арбітр, якого Аргентина звинувачує у програші Мундіалю, завершив кар'єру
27 июля, 11:54
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Арбитр, обвиняемый Аргентиной в проигрыше Мундиаля, завершил карьеру

Андрей Олейник

Финал чемпионата мира для многих реферей является вершиной профессиональных достижений. Словенец Славко Винчич тоже решил не работать после того, как судил решающий матч Мундиаля.

Для 46-летнего арбитра это был особый момент: узнав свое назначение от Пьерлуиджи Коллины, он не сдерживал слез. Уже после финала Винчич, возможно, был не настолько рад, что выбрали именно его, пишет 24 Канал .

Как Винчич отсудил финал Мундиаля

Международный институт футбольной истории и статистики IFFHS назвал Славко Винчича лучшим рефери чемпионата мира-2026. Для словенца это самое большое признание за карьеру – в 2024 году он приблизился к статусу лучшего арбитра мира, но занял в итоге второе место.

Работа Винчича в финале у экспертов не вызывала претензий. Рефери не допускал результативных ошибок, а также контролировал ход игры, хотя и воздержался от желтых карточек в некоторых грубых эпизодах со стороны аргентинцев. Удаление Энцо Фернандеса, которое произошло незадолго до перехода матча в овертаймы, было признано правильным.

Почему Винчичем недовольны аргентинцы

В Аргентине с заключением международного сообщества не согласны. Там считают, что Винчич напрямую повлиял на исход матча с Испанией и стал едва ли не главным виновником поражения "альбиселесте" – и это тогда, когда Месси и компания не смогли за 90 минут ни на один удар в сторону ворот Унаи Симона.

Аргентинцы даже зарегистрировали петицию с требованием переиграть финал из-за судейских решений – но это очевидно не будет никаких последствий.

Какие еще достижения имеет Винчич

Кроме финала чемпионата мира, словенец, получивший статус арбитра ФИФА в 2010 году, работал на финале Лиги Европы 2022 между Айнтрахтом и Рейнджерс, а также на финале Лиги чемпионов 2024 между дортмундской Боруссией и мадридским Реалом.

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