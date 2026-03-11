Усик назвал имя своего последнего соперника в профессиональной карьере

Александр Усик готовится к своему следующему бою в профессиональной карьере. Украинец должен выйти на ринг в конце мая этого года.

Соперником Усика станет нидерландский боксер Рико Верховен, который больше получил славу в кикбоксинге. Поединок пройдет в Гизе в Египте, но он не станет последним в карьере Александра, сообщает InsideRingShow.

С кем будет драться Усик?

Украинец рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что планирует провести еще три поединка до конца профессиональной карьеры, первым из которых будет бой именно против Верховена.

Далее Усик хочет сойтись с победителем пары Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа. Бой за чемпионский пояс WBO, который сейчас принадлежит Уордли, пройдет 9 мая в Манчестере.

В конце концов последним соперником в своей профессиональной карьере Усик видит Тайсона Фьюри. Украинец снова иронично назвал британца "жадным пузом" и заявил, что готов к третьему поединку.

Напомним, что соперники уже дважды встречались друг с другом в 2024 году. Тогда Усик нанес Фьюри два поражения, которые остаются единственными в профессиональной карьере "Цыганского короля".

Победа в первом из тех поединков позволила Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Кроме этого, Александр также уже дважды дрался с Даниэлем Дюбуа и оба раза его нокаутировал.

Что известно о карьере Усика?