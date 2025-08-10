Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер накануне говорил, что проведет два поединка перед выходом на пенсию.

Поэтому сейчас у Усика остался один бой. Аналитик Дэн Рафаэл назвал боксера, с которым стоит встретиться "Королю хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

С кем стоит драться Усику?

Дэн Рафаэл заявил, что Александр Усик должен драться с Джозефом Паркером в следующем бою. Американский эксперт считает, что пока нет другого боксера, который заслужил драться с абсолютным чемпионом мира.

Рафаэл также прокомментировал слухи о других соперниках для Усика. Аналитик отметил, что это только разговоры, ведь у других супертяжеловесов нет сейчас правдивых аргументов, чтобы драться с Александром.

Он обязательный претендент и бывший чемпион WBO. Он ждет своей очереди. Паркер выиграл бои против качественных оппонентов – таких, как Чжилей, Уайлдер, Баколе. Так что ему еще остается,

– сказал Рафаэл.

Эксперт поделился мыслями относительно боя между Мозесом Итаумой и Александром Усиком. Рафаэл заявил, что при всем уважении к британскому боксеру, ему еще рано драться против украинского чемпиона.

Дэн Рафаэл рассказал о целесообразности проведения поединка вблизи Украины или в Великобритании. Аналитик считает, что из-за популярности Александра Усика бой соберет немалое количество зрителей.

Из-за популярности Усика в Великобритании и из-за того факта, что Паркер там также очень известный боец, то можно провести этот бой в Британии. Я не знаю, продадут ли они "Уэмбли", но можно продать любую меньшую арену. Или же можно провести этот бой в Европе, сделать это так, как сделали в первом бою против Дюбуа. Провести его на стадионе в Польше, что будет ближе к украинской границе, где Усик привлечет большую толпу, – сказал эксперт.

К слову. WBO обязала Александра Усик за 30 дней договориться о бое с Джозефом Паркером. Иначе украинский боксер потеряет титул и статус абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось о том, что Артур Бетербиев хочет реванш с Александром Усиком. Боксеры в свое время пересекались в ринге во время любительской карьеры.