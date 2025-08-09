Стивен Эдвардсон высказался относительно наследия Александра Усика. В частности, тренер объяснил, можно ли считать украинского боксера лучшим супертяжем в истории, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Мне не позволяли этого делать, – Усик признался, чей стиль бокса копировал в начале карьеры

Какое место Усика в истории бокса?

Американский специалист заявил, что Александр Усик лучший хевивейтер со времен Леннокса Льюиса и лучший боксер в крузервейте после эпохи Эвандера Холифилда. Эдвардсон не согласен с тем, что украинец является самым выдающимся супертяжеловесом в истории.

Стивен Эдвардсон объяснил свое мнение относительно "Короля хевивейта". Тренер назвал место Усика в истории бокса.

Он имеет достаточно солидный список соперников – Дерек Чисора, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа, но это не делает его лучшим в истории. Он на сто процентов один из лучших супертяжей всех времен, но не на первом месте,

– сказал Эдвардсон.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали о том, что Сергей Лапин рассказал о мечте Александра Усика, которую очень хочет осуществить боксер.