Стівен Едвардсон висловився стосовно спадщини Олександра Усика. Зокрема, тренер пояснив, чи можна вважати українського боксера найкращим супертяжем в історії, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Яке місце Усика в історії боксу?

Американський спеціаліст заявив, що Олександр Усик найкращий хевівейтер з часів Леннокса Люїса та найкращий боксер у крузервейті після епохи Евандера Холіфілда. Едвардсон не згоден з тим, що українець є найвидатнішим супертяжем в історії.

Стівен Едвардсон пояснив свою думку щодо "Короля хевівейту". Тренер назвав місце Усика в історії боксу.

Він має досить солідний список суперників – Дерек Чісора, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа, але це не робить його найкращим в історії. Він на сто від сотків один з найкращих супертяжів усіх часів, але не на першому місці,

– сказав Едвардсон.

Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 липня Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

