Фьюри или Джошуа: ИИ спрогнозировал, кто может стать следующим соперником Усика

Александр Усик 17 ноября отказался от пояса WBO и пока точно избежал боя с новым чемпионом мира Фабио Уордли. После такого решения Усик остается загадкой, кто же станет следующим соперником украинского "Кота".

Уже немало боксеров бросали вызов украинскому чемпиону, но до сих пор ни одна из разговоров не превратилась в действия. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, который привел пять боксеров, с которыми может подраться Александр Усик.

Кто может стать соперником Усика по мнению ИИ?

ИИ выбрал трех бывших соперников Усика и двух потенциально новых оппонентов. Самый большой шанс, по мнению искусственного интеллекта, есть у Тайсона Фьюри. Такой вариант рассматривается как самый прибыльный для непобедимого украинца.

Тем более, что ранее Фьюри анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель 2026 года на лондонском "Уэмбли". "Цыганский король" всеми силами пытался спровоцировать Александра на эмоции, но тот даже не отреагировал на дикое поведение британца.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в 2024-м году и отправил Тайсона на пенсию. Именно в боях против Александра дерзкий британец потерпел свои дебютные поражения в карьере на профи-ринге. Чтобы организовать эту битву сначала следует убедить Тайсона возобновить карьеру.

Интересно, что это далеко не единственная трилогия, которую ИИ приписывает непобедимому украинскому чемпиону. Также искусственный интеллект предложил третьи бои против Энтони Джошуа (средний статус) или Даниэля Дюбуа (высокий статус).

К слову. Как раз во встрече против Дюбуа Усик в последний раз выходил в ринг (июль 2025-го). Если поединки против Даниэля закончились досрочными победами нокаутом от Александра, то Джошуа украинец дважды побеждал по решению судей.

Эксперт Гарет Дэвис ранее рассказывал, что приезд Джошуа в тренировочный лагерь Усика может навсегда закрыть дверь перед британцем к трилогии против Александра. Такой шаг Эй Джея является частью его подготовки к следующему поединку против Джейка Пола, который состоится 19 декабря 2025 года.

Также искусственный интеллект в ответе на запрос упомянул хорвата Филипа Хрговича и боксера-блогера Джейка Пола. Поти последнего Усик хочет подраться в октагоне по правилам смешанных единоборств.

ШИ отметил,, что вариант с Хрговичем может быть не слишком привлекательным для боксера из Крыма. А вот поединок против Пола-младшего он расценил, как хорошую возможность хайпонуть.

Интересно, что искусственный интеллект не упомянул имя нового чемпиона мира Фабио Уордли. ИИ считает неуместным включать британца в список потенциальных соперников Усика, ведь украинец сознательно сбежал от этого неприбыльного поединка.

Кто из мировых рейтингов претендует на бой против Усика?