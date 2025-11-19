Ф'юрі чи Джошуа: ШІ спрогнозував, хто може стати наступним суперником Усика

Олександр Усик 17 листопада відмовився від поясу WBO та наразі точно уник бою із новим чемпіоном світу Фабіо Вордлі. Після такого рішення Усик залишається загадкою, хто ж стане наступним суперником українського "Кота".

Вже чимало боксерів кидали виклик українському чемпіону, але досі жодна із балачок не перетворилась у дії. 24 Канал зробив запит штучному інтелекту, який навів п'ять боксерів, з якими може побитись Олександр Усик.

Хто може стати суперником Усика на думку ШІ?

ШІ обрав трьох колишніх суперників Усика та двох потенційно нових опонентів. Найбільший шанс, на думку штучного інтелекту, є у Тайсона Ф'юрі. Такий варіант розглядається як найприбутковіший для непереможного українця.

Тим паче, що раніше Ф'юрі анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на лондонському "Вемблі". "Циганський король" усіма силами намагався спровокувати Олександра на емоції, але той навіть не відреагував на дику поведінку британця.

Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф'юрі у 2024-му році та відправив Тайсона на пенсію. Саме у боях проти Олександра зухвалий британець зазнав своїх дебютних поразок у кар'єрі на профі-рингу. Аби організувати цю битву спершу слід переконати Тайсона відновити кар'єру.

Цікаво, що це далеко не єдина трилогія, яку ШІ приписує непереможному українському чемпіону. Також штучний інтелект запропонував треті бої проти Ентоні Джошуа (середній статус) чи Даніеля Дюбуа (високий статус).

До слова. Якраз у зустрічі проти Дюбуа Усик востаннє виходив у ринг (липень 2025-го). Якщо поєдинки проти Даніеля закінчились достроковими перемогами нокаутом від Олександра, то Джошуа українець двічі долав за рішенням суддів.

Експерт Гарет Девіс раніше розповідав, що приїзд Джошуа у тренувальний табір Усика може назавжди закрити двері перед британцем до трилогії проти Олександра. Такий крок Ей Джея є частиною його підготовки до наступного поєдинку проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня 2025 року.

Також штучний інтелект у відповіді на запит згадав хорвата Філіпа Хрговича та боксера-блогера Джейка Пола. Поти останнього Усик хоче побитись в октагоні за правилами змішаних єдиноборств.

ШІ наголосив на тому, що варіант із Хрговичем може бути не надто привабливим для боксера з Криму. А от двобій проти Пола-молодшого він розцінив, як хороша можливість хайпонути.

Цікаво, що штучний інтелект не згадав ім'я нового чемпіона світу Фабіо Вордлі. ШІ вважає недоречним включати британця у список потенційних суперників Усика, адже українець свідомо втік від цього неприбуткового двобою.

Хто зі світових рейтингів претендує на бій проти Усика?