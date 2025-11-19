Напередодні українець відмовився від захисту пояса WBO та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Наразі його плани невідомі, проте з'явився черговий боєць, який хотів би розділити з ним ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на Topsport.bg.

Хто хоче битися з Усиком?

З відповідною заявою виступив Кубрат Пулев. 44-річний болгарин, який володіє регулярним поясом WBA, бажає провести бій з українцем після свого поєдинку з Муратом Гассієвим.

Дубай побачить двох воїнів, двох нокаутерів, двох чоловіків, які прагнуть перемоги. Я поважаю Мурата, але я чемпіон. Я з гордістю захищу титул, а потім планую викликати Усика на бій,

– заявив Пулев.

Довідка. Поєдинок Пулев – Гассієв відбудеться 12 грудня. Це буде добровільний захист титулу від болгарина.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, британський боксер Мозес Ітаума залишається обов’язковим претендентом на пояс Кубрата Пулева. Він повинен буде битися з переможцем бою, у разі нічиєї – з болгарина.

Нагадаємо, що повноцінним поясом WBA володіє Олександр Усик. Очікується, що наступний титул, який його зобов'яжуть захищати, стане WBC. Наразі претендентом на нього є непереможний Агіт Кабаєл, який раніше неодноразово заявляв, що хоче битися з українцем.

Що відомо про Кубрата Пулева?