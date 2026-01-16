Усик может переписать историю бокса, приняв участие в рекордном бою всех времен

Уже совсем скоро в Сан-Франциско планируют провести историческое шоу бокса. Предстоящее событие может установить мировой рекорд, который держится уже 85 лет.

Там собираются организовать самый масштабный по количеству зрителей боксерский ивент. Главной его звездой может стать объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что известно о грандиозном шоу бокса в Сан-Франциско?

Этот проект возглавляет компания YouTube, которая поставила амбициозную цель будущего события – собрать около 150 тысяч зрителей на одном боксерском шоу. Оно должно быть официально представлено уже в ближайшее время и станет частью серии Iconic, которую реализует промоутерская компания IVisit Boxing в 2026 году.

Главная битва этого мегасобытия предварительно запланирована на 11 июля. Для ее организации Civic Center Plaza в Сан-Франциско планируют превратить в открытую боксерскую арену.

Отмечается, что это боксерское шоу будет транслироваться вживую на ютубе и включать музыкальный фестиваль и фан-зону. Организаторы планируют большинство билетов сделать бесплатными.

Сейчас кард еще не утвержден, однако промоутеры активно работают над тем, чтобы привлечь к нему короля современного хевивейта. Глава IVisit Boxing Эд Перейра лично заявил, что участие Усика стало бы идеальным развитием событий.

Кто бы не хотел видеть Усика в своем карде? Это больше, чем бой – мы создаем культурный момент для Сан-Франциско, Калифорнии и всего мира,

– сказал Перейра.

Важно. Сейчас рекорд посещаемости боксерского поединка составляет 135 132 зрителя. Он был установлен еще в далеком 1941 году. Если же планы смогут реализовать, то Усик примет участие в эпохальном событии.

Что известно о следующем бое Усика?

Александр в последний раз выходил на ринг в июле, когда в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. После этого он отказался от обязательной защиты пояса WBO и не рассказывал о своих планах.

Информационную тишину украинец прервал в конце осени. Он заявил, что для него приоритетным соперником является Деонтей Уайлдер.

Стороны уже активно ведут переговоры об этом противостоянии, где на кону должен стоять чемпионский пояс WBC. В конце 2025 года украинец во время саммита World Sports Summit в Дубае заявлял, что команда работает над организацией боя и назвал ориентировочную дату, которая может намекать на участие именно в шоу бокса в Сан-Франциско.

Каким будет мой следующий бой? Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить поединок в следующем году, возможно, летом. Думаю, следующем году у меня будет бой,

– сказал тогда Усик.

