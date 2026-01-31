Это не Уайлдер: Усик удивил своим желанием по выбору следующего соперника
- Александр Усик близок к возвращению в ринг после паузы.
- Украинец заявил, что хочет снова противостоять Тайсону Фьюри.
Украинец Александр Усик уже полгода не выходил на ринг. Последний бой украинца прошел еще летом прошлого года, после чего спортсмен взял паузу.
Возвращение Усика ожидается в апреле – мае или летом этого года. Пока Александр выбирает себе соперника и даже подогревает публику сенсационными заявлениями, сообщает Seconds Out.
Кого Усик хочет в соперники?
Александр признался, что хотел бы провести третий бой против Тайсона Фьюри. Он заявил, что пока не знает следующего соперника, но его подготовка уже идет.
Возможно, в марте я вернусь в ринг. Мы готовимся. Тайсон Фьюри? Да, я хочу драться с ним, без проблем. Великобритания, Саудовская Аравия, США – не имеет значения. Может и Польша,
– заявил Усик.
Возможна ли третья сторона Усика и Фьюри?
Это довольно неожиданное заявление, ведь Усик уже вызвал на бой Деонтея Уайлдера. Американец согласился, поэтому команды боксеров уже начали подготовку к заключению контракта.
К слову, в начале января Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс. Однако его первым соперником станет не Усик, а россиянин Арсланбек Махмудов, сообщает журнал Ring.
Также Фьюри заявлял об интересе к бою с Энтони Джошуа. Но пока этот поединок невозможен, ведь Эй Джей не так давно попал в ДТП, в котором погибли двое его тренеров.
Как Усик дважды бил Фьюри?
- Александр имеет идеальную статистику боев на профессиональном уровне. Усик выиграл все свои 24 поединка, 15 из них – нокаутом.
- Украинец еще в крузервейте становился абсолютным чемпионом мира. А уже в супертяжелом весе Усик дважды собирал все доступные пояса.
- В 2024 году Александр впервые стал абсолютом в этой категории, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В том же году боксеры провели реванш, который Усик выиграл уже единогласным решением.
- Уже в 2025 году украинец снова собрал все пояса, нокаутировав Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец выбрал себе нового соперника, которым должен стать Деонтей Уайлдер.