Руководство клуба о снятии с соревнований приняло решение в связи с присутствием нескольких команд. Ведь организаторы турнира пригласили клубы из России, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Слепска.

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Достойное решение поляков

В Слепске сообщили, что ключевую роль в решении отказаться от участия в турнире в Дубае сыграла информация о приглашении российских клубов. Польская ассоциация волейбола и польская волейбольная лига поддержали позицию сувалкского клуба.

Отметим, что NAS Sports Tournament станет первым международным турниром за три года, где сыграют российские клубы. Подчеркнем, что команды из России и Беларуси, а также сборные отстранены от участия в международных соревнованиях Международной федерацией волейбола.

К слову. NAS Sports Tournament в Дубае состоится с 12 по 20 марта. На турнире в Дубае сыграют французская Тулуза, бразильский Крузейро и Замалек и Аль-Ахли из Египта. Призовой фонд – 400 тысяч долларов.

Напомним, что в польской волейбольной лиге-2024/2025 Слепск занимает девятую позицию. Команда может занять восьмое место, которое позволит принять участие в плей-офф чемпионата.