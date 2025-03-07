Керівництво клубу про зняття зі змагань ухвалило рішення у зв'язку з присутністю декількох команд. Адже організатори турніру запросили клуби з Росії, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Слєпська.

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Гідне рішення поляків

У Слєпську повідомили, що ключову роль у рішенні відмовитись від участі у турнірі у Дубаї зіграла інформація про запрошення російських клубів. Польська асоціація волейболу та польська волейбольна ліга підтримали позицію сувалкського клубу.

Зазначимо, що NAS Sports Tournament стане першим міжнародним турніром за три роки, де зіграють російські клуби. Підкреслимо, що команди з Росії та Білорусі, а також збірні відсторонені від участі у міжнародних змаганнях Міжнародною федерацією волейболу.

До слова. NAS Sports Tournament в Дубаї відбудеться з 12 по 20 березня. На турнірі в Дубаї зіграють французька Тулуза, бразильський Крузейро та Замалек й Аль-Ахлі з Єгипту. Призовий фонд – 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у польській волейбольній лізі-2024/2025 Слєпськ займає дев'яту позицію. Команда може посісти восьме місце, яке дозволить взяти участь у плей-оф чемпіонату.