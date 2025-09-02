В итальянском Милане было множество великих футболистов, которые стали культовыми. Такое будущее предсказывали и для Алешандре Пато, который в 17-летнем возрасте присоединился к "россонери".

По случаю дня рождения бразильца 24 Канал вспоминает, как сложилась карьера футболиста, который так и не реализовал свой потенциал. Ему исполняется только 36 лет, но форвард уже повесил бутсы на гвоздь.

Как началась карьера бразильца в Европе?

В августе 2007 года бразильский тинейджер перешел в Милан из Интернасьоналя за 24 миллиона евро. Он должен был заменить Андрея Шевченка, который покинул команду за год до трансфера юного нападающего, и Филиппо Индзаги, у которого лучшие годы карьеры уже были позади.

И в стартовых четырех сезонах футболист оправдывал ожидания. Только в Серии А он забил за это время 50 голов и помог клубу завоевать чемпионство и Суперкубок Италии.

Все голы Пато за Милан в Серии А: смотрите видео

Параллельно с этим юный нападающий вел активную жизнь вне футбольного поля. Он знал границу и не имел большого пристрастия к алкоголю, однако посещал немало вечеринок.

Из-за этого распался брак Пато с актрисой Стефани Бриту, который длился менее, чем год. Пресса активно обсуждала, что причиной разрыва стала активная ночная жизнь футболиста, чрезмерное внимание СМИ и несовместимость в стиле жизни звездной пары.



Свадьба Пато и Бриту / Фото Getty Images

Почему Пато не смог реализовать свой потенциал?

Впоследствии игрока начали беспокоить постоянные мышечные травмы. Из-за этого он пропускал очень много матчей и уже в начале 2013 года Милан продал еще недавно одного из самых перспективных футболистов планеты на Родину – ему было всего 23 года.

С того момента карьера нападающего пошла на спад. Он так и не смог вернуться на прежний уровень, хотя и пытался.

Бразилец дважды переходил в европейские клубы, но из этого ничего хорошего не вышло. В составе Челси он сыграл два матча, в которых отметился одним голом, а за Вильярреал провел 24 поединка, записав на свой счет 11 результативных действий по системе гол + пас, откуда перебрался в Китай.

Как признавался позже Пато, он не был готов к жизни суперзвезды в 17 лет. Давление ожиданий, слава и высокие контракты влияли на его ментальность и в конце концов он не справился с этим бременем.

Несмотря на это Карло Анчелотти, который тренировал форварда в Милане, заявлял, что первопричиной были травмы. Он убежден, что бразилец имел все шансы стать суперзвездой:

У Пато был талант Роналдо, но тело ему изменило.



Анчелотти и Пато / Фото Reprodução

Как прошел завершающий этап карьеры Пато?

Оставив во второй раз Европу, Алешандре Пато оказался в Тяньцзинь Цюаньцзянь в 2017 году. В Китае он провел два сезона, где демонстрировал неплохую статистику – 36 голов и 8 ассистов в 60 поединках.

Впоследствии клуб обанкротился, а бразилец подал судебный иск в ФИФА из-за неуплаты заработной платы. Долг составлял более трех миллионов евро и было принято решение в пользу футболиста.

После этого бразилец поиграл еще в Сан-Паулу и Орландо Сити, но так и не смог продемонстрировать выступления, которые от него ожидали. Со "львами" он выиграл Открытый кубок США, а в последнем сезоне добыл Кубок Бразилии на Родине.



В составе Орландо Сити Пато выиграл Открытый кубок США / Фото US Soccer

В конце концов 1 января 2024 года у Алешендре Пато завершился контракт с Сан-Паулу. Он долгое время находился в статусе свободного агента, после чего решил повесить бутсы на гвоздь

В интервью бразилец неоднократно заявлял о желании помогать молодым футболистам, чтобы они не повторили его ошибок. Сейчас он еще не начал тренерскую карьеру, но имеет и в дальнейшем амбиции оставаться в футболе и быть полезным для нового поколения игроков.

