Спецоперация пропаганды России: министр спорта рассказал о смене гражданства скандальной Лискун

Многие украинские спортсмены сплотились вокруг Родины после полномасштабного вторжения России. Часть из них ушла на фронт с оружием в руках.

Другие же продолжают представлять Украину на международной арене и помогать ей в финансовом и медийном аспектах. Однако находятся и атлеты, которые предают Родину в трудные времена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Что думает Бедный о Лискун?

Одним из самых громких примеров стала смена гражданства прыгуньи в воду Софии Лискун. Уроженка Луганска неожиданно выехала на территорию России и показательно получила гражданство страны-террористки.

Министр спорта Матвей Бедный дал свою оценку действиям Лискун. По его мнению, смена гражданства со стороны спортсменки была спланированной операцией российских спецслужб.

Это была неожиданность, но это типичный случай такой спецоперации со стороны российской пропаганды. И мы потом уже увидели, как в течение одного дня ей предоставили российское гражданство. Можете себе представить, чтобы с территории Украины кто-то приехал и сразу ему выдали спортивное гражданство?,

– рассказывает Бедный.

"Фактически она еще позавчера была в сборной Украины и через несколько дней она уже зачитывает текст присяги под российским триколором и выдает все эти российские пропагандистские клише. Она вспомнила о своем тренере, который работает в Москве. С ним она держала контакт. Фактически мы видим типичный прием, типичную спецоперацию для того, чтобы пошатнуть среди украинской спортивной молодежи веру в те ценности, за которые сейчас борется Украина", – резюмировал министр спорта.

Отметим, что президент Украины также отреагировал на смену гражданства Лискун. Зеленский лишил девушку государственной стипендии, сообщает сайт президента Украины.

Что известно о Софии Лискун?