Інші ж продовжують представляти Україну на міжнародній арені та допомагати їй у фінансовому та медійному аспектах. Проте знаходяться й атлети, які зраджують Батьківщину у важкі часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

Що думає Бідний про Лискун?

Одним з найгучніших прикладів стала зміна громадянства стрибунки у воду Софії Лискун. Уродженка Луганська несподівано виїхала на територію Росії та показово отримала громадянство країни-терористки.

Міністр спорту Матвій Бідний дав свою оцінку діям Лискун. На його думку, зміна громадянства з боку спортсменки була спланованою операцією російських спецслужб.

Це була несподіванка, але це типовий випадок такої спецоперації з боку російської пропаганди. І ми потім уже побачили, як протягом одного дня їй надали російське громадянство. Можете собі уявити, щоб з території України хтось приїхав і одразу йому видали спортивне громадянство?,

– розповідає Бідний.

"Фактично вона ще позавчора була у збірній України і за кілька днів вона вже зачитує текст присяги під російським триколором та видає усі ці російські пропагандистські кліше. Вона згадала про свого тренера, який працює в Москві. З ним вона тримала контакт. Фактично ми бачимо типовий прийом, типову спецоперацію задля того, щоб похитнути серед української спортивної молоді віру в ті цінності, за які зараз бореться Україна", – резюмував міністр спорту.

Зазначимо, що президент України також відреагував на зміну громадянства Лискун. Зеленський позбавив дівчину державної стипендії, повідомляє сайт президента України.

Що відомо про Софію Лискун?