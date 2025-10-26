Россиянин Крамник довел до самоубийства американского шахматиста: в ФИДЕ открыли дело

Американский гроссмейстер с украинскими корнями Даниэль Народицкий умер в возрасте 29 лет. В его смерти обвиняют бывшего чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника.

Международная шахматная федерация отреагировала на смерть Даниэля Народицкого. Организация открыла производство против россиянина Владимира Крамника, который последние годы травил американского шахматиста, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Какое производство открыло ФИДЕ против Крамника?

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что федерация изучит все публичные заявления Крамника, которые могли привести к трагической смерти Народицкого.

"Я вместе с Правлением ФИДЕ официально передам все соответствующие публичные заявления, сделанные гроссмейстером Владимиром Крамником – как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого – в Комиссию по этике и дисциплинарной дисциплине ФИДЕ для независимого рассмотрения.

В то же время я снова подтверждаю, что ФИДЕ будет принимать соответствующие меры в любом случае, когда в шахматном сообществе будет наблюдаться недостаток уважения, публичные преследования или травля.

Мы все несем общую ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и человечности – ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и раздором", – говорится в заявлении ФИДЕ.

Отметим, что официально не сообщалось о причинах внезапной смерти Даниэля Народицкого. Однако шахматное сообщество обвинило в его смерти Владимира Крамника, который, вероятно, довел 29-летнего гроссмейстера до самоубийства.

Что известно о конфликте Крамника и Народицкого?

Экс-чемпион мира Владимир Крамник завершил карьеру в 2019 году. В последнее время он участвует в онлайн играх в сети. Россиянин заподозрил нескольких топ-шахматистов в мошенничестве.

В частности осенью 2024 года он обвинил Даниэля Народицкого в использовании дополнительных средств во время онлайн-матчей. По словам Крамника, идеальная игра американца невозможна без посторонней помощи.

Даниэль болезненно отреагировал на обвинения. Он публично продемонстрировал все технические средства, которые использовал во время стримов. Американец назвал Крамника "хуже грязи".

У Народицкого начались психологические проблемы, а его моральное состояние ухудшалось. Он замечал, что когда начинал хорошо играть, то люди подозревали его в подсказках. Это истощало Даниэля.

На последнем стриме, который состоялся 17 октября, зрители заметили его болезненное состояние. Народицкий много проигрывал и не мог сконцентрироваться. Через два дня его не стало.

По сообщению NY Post, американская полиция расследует смерть Народицкого как возможный суицид или передозировку лекарственными препаратами.

Ранее мы сообщали о смерти заслуженного тренера по шахматам Валерия Тельмана. Он воспитал нескольких международных гроссмейстеров и возглавлял сборные Украины по шахматам.