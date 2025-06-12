Въехал в дерево и уничтожил авто: жуткая авария в Польше унесла жизнь чемпиона Италии по ралли

Маттео Доретто фатально завершил участие на ралли Польши. Парень не справился с управлением на грунте и влетел в дерево.

Спортивные гонки нередко завершаются авариями, которые приводят к травмам. Впрочем, к сожалению, бывают и смертельные случаи, даже за пределами трассы. Один из таких произошел на днях в Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere della Serra.

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Смерть на ралли Польши

Перед стартом ралли страны произошла смертельная авария с участием 21-летнего пилота Маттео Доретто. Парень был чемпионом Италии среди юниоров в 2024 году.

Инцидент произошел во время тестового заезда вблизи поселка Елганово, что находится на севере Польши. На грунтовом участке дороги автомобиль Peugeot 208 Rally4 вылетел с трассы и врезался в дерево.

В машине находились два человека – сам пилот и его штурман Самуэле Пеллегрино. Последний смог самостоятельно выбраться из машины и находится сейчас в больнице. Его состояние стабильное.

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А вот сам Доретто, к сожалению, погиб. Спасатели и медики пытались оказать ему оперативную помощь, но Маттео получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отметим, что итальянец соревновался в различных сериях автоспорта. Он стал известным благодаря своему участию в чемпионатах национального и международного уровня. Кроме того, Доретто участвовал в серии Formula 4.

Ранее сообщалось, что в Польше умер американский бизнесмен Томаш Кокосински, который собирался инвестировать в футбол. Мужчина неудачно пообедал в Кракове.