Менеджер легенды бокса раскрыл детали смерти Хаттона, который совершил самоубийство

Жизнь Рикки Хаттона преждевременно закончилась 14 сентября 2025 года в его собственном доме. Пол Спик, менеджер легендарного боксера, рассказал, как именно нашел холодное тело Хаттона.

Именно благодаря Полу Спику стало известно о смерти Рикки Хаттона. Менеджер и давний друг легенды бокса наведался в его дом, чтобы завезти Рикки в аэропорт, ведь у него был запланирован рейс в Дубаи на пресс-конференцию, которая была посвящена его следующему бою. Спик рассказал, как нашел мертвого бывшего чемпиона мира, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Стоит внимания Появились новые детали внезапной смерти сына легенды бокса Артуро Гатти: был ли это суицид

Как менеджер нашел мертвого Хаттона?

Пол признался, что сначала подумал просто, что Рикки проспал. У менеджера был ключ, поэтому он самостоятельно открыл дверь и позвал друга. После молчания в ответ, тот услышал музыку, которая звучала со второго этажа дома. Спик рассказал, когда поднялся на следующий этаж, то был шокирован увиденной ситуацией. После чего вызвал полицию и медиков.

Свет в доме не горел, что показалось мне странным. Подумал, что он просто проспал – такое бывает. У меня был ключ, поэтому я зашел и крикнул: "Рик, просыпайся!". Услышал музыку со второго этажа. Поднялся... И мне понадобилось время, чтобы понять, что произошло. Я был в шоке. Потом вызвал скорую и полицию. Мне подтвердили, что он повесился,

– сказал Спик.

Напомним, что во время вечера бокса 25 октября 2025 года в Лондоне 19-летний боксер Тони Кертис-младший вышел в шортах Хаттона. Таким поступком он решил почтить память своего легендарного земляка. В таких шортах легенды Кертис-младший одержал победу над соперником по решению судей.

Что известно о смерти Рикки Хаттона?