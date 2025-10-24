Трагическая весть о смерти сына легендарного канадского боксера Артуро Гатти поступила из Мексики, где он должен был провести выставочный бой в андеркарде Хуана Эстрады. Семья покойного боксера сообщила, что дело со смертью Артуро до сих пор не завершено, продолжается следствие, пишет 24 Канал со ссылкой на WBN.

Читайте также Горе в семье Роналду, трагедия Тайсона: что известно о смерти детей звездных родителей-спортсменов

Что известно о смерти Артуро Гатти-младшего?

Как сообщало издание Daily Mail, парня нашли повешенным в Мексике, где он был вместе с матерью Амандой Родригес. Тело боксера нашел сосед. Тогда не называли причин вероятного самоубийства.

Теперь семья Гатти-младшего сообщила о процессе расследования. Семья покойного получила документы от правоохранительных органов, которые подтверждают, что дело расследуют как убийство. Об этом сообщила сестра боксера София Гатти. Также она добавила, что они сделают все, чтобы доказать всю правду об убийстве ее брата.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наши усилия, направленные на то, чтобы выяснить правду о смерти моего брата Артуро Гатти-младшего,

– написала София на странице GoFundMe.

На этой платформе сестра покойного боксера собрала уже более 25 тысяч долларов, которые люди сбросили в виде пожертвований.

Его смерть наступила чуть более чем через 16 лет после загадочной гибели его отца. Как напоминает Daily Mail Sport, смерть Артуро Гатти-старшего до сих пор вызывает острые споры. Его нашли мертвым во время отпуска с женой Амандой Родригес и сыном в июле 2009 года.