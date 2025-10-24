Трагическая весть о смерти сына легендарного канадского боксера Артуро Гатти поступила из Мексики, где он должен был провести выставочный бой в андеркарде Хуана Эстрады. Семья покойного боксера сообщила, что дело со смертью Артуро до сих пор не завершено, продолжается следствие, пишет 24 Канал со ссылкой на WBN.
Что известно о смерти Артуро Гатти-младшего?
Как сообщало издание Daily Mail, парня нашли повешенным в Мексике, где он был вместе с матерью Амандой Родригес. Тело боксера нашел сосед. Тогда не называли причин вероятного самоубийства.
Теперь семья Гатти-младшего сообщила о процессе расследования. Семья покойного получила документы от правоохранительных органов, которые подтверждают, что дело расследуют как убийство. Об этом сообщила сестра боксера София Гатти. Также она добавила, что они сделают все, чтобы доказать всю правду об убийстве ее брата.
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наши усилия, направленные на то, чтобы выяснить правду о смерти моего брата Артуро Гатти-младшего,
– написала София на странице GoFundMe.
На этой платформе сестра покойного боксера собрала уже более 25 тысяч долларов, которые люди сбросили в виде пожертвований.
Его смерть наступила чуть более чем через 16 лет после загадочной гибели его отца. Как напоминает Daily Mail Sport, смерть Артуро Гатти-старшего до сих пор вызывает острые споры. Его нашли мертвым во время отпуска с женой Амандой Родригес и сыном в июле 2009 года.
Представители семьи и адвокаты уже подали ходатайство о сохранении телесных останков покойного молодого боксера, получив доступ к материалам расследования. Уже начата независимая судебно-медицинская экспертиза.
"Расходы уже включают оплату адвокатов, официальные запросы документов, поездки в Мексику для подачи заявлений и первичное финансирование независимой следственной группы в США, которая имеет опыт международных уголовных дел. Следующий этап требует около 16 тысяч долларов, чтобы продолжить ключевые юридические и судебно-медицинские действия, в частности, расширенный токсикологический анализ, проверку отпечатков пальцев и консультации экспертов, чтобы дело продвигалось в рамках судебной процедуры. Каждый вклад помогает сохранять прозрачность и ответственность, позволяя семье добиваться правды, честности и справедливости для Артуро. Долгосрочная цель – объединить все юридические усилия между тремя странами, чтобы обеспечить четкий и скоординированный путь к правосудию", – говорится в заявлении.
Двоюродная сестра боксера Версаси Гатти распространила данную информацию на своей странице в инстаграме. Родственница Артуро-младшего обратилась к покойному брату.
Тебя забрали от нас слишком рано, как и твоего отца. Ты этого не заслужил, ты еще был ребенком. Я не успокоюсь, пока справедливость не будет восстановлена, и ты не сможешь упокоиться с миром,
– написала Версаси.
Что известно о загадочной смерти Артуро Гатти-старшего?
11 июля 2009 года стало известно о сенсационной смерти Артуро Гатти-старшего.
Титулованного боксера нашли мертвым во время семейного отпуска в отеле курортного города Порту-де-Галиньяс в Бразилии.
Местная полиция признала смерть боксера насильственной. Хотя причина смерти Гатти-старшего до сих пор вызывает немало сомнений.
На профи-ринге Артуро Гатти-старший провел 40 победных боев (31 – нокаутом) и потерпел 9 поражений.