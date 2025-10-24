Трагічна звістка про смерть сина легендарного канадського боксера Артуро Гатті надійшла із Мексики, де він повинен був провести виставковий бій в андеркарді Хуана Естради. Родина покійного боксера повідомила, що справа зі смертю Артуро досі не завершена, триває слідство, пише 24 Канал із посиланням на WBN.

Що відомо про смерть Артуро Гатті-молодшого?

Як повідомляло видання Daily Mail, хлопця знайшли повішеним у Мексиці, де він був разом із матір'ю Амандою Родрігес. Тіло боксера знайшов сусід. Тоді не називали причин ймовірного самогубства.

Тепер сім'я Гатті-молодшого повідомила про процес розслідування. Родина покійного отримала документи від правоохоронних органів, які підтверджують, що справу розслідують як вбивство. Про це повідомила сестра боксера Софія Гатті. Також вона додала, що вони зроблять усе, аби довести усю правду щодо вбивства її брата.

Хочу подякувати всім, хто підтримує наші зусилля, спрямовані на те, щоб з’ясувати правду про смерть мого брата Артуро Ґатті-молодшого,

– написала Софія на сторінці GoFundMe.

На цій платформі сестра покійного боксера зібрала вже понад 25 тисяч доларів, які люди скинули у вигляді пожертв.

Його смерть настала трохи більше ніж через 16 років після загадкової загибелі його батька. Як нагадує Daily Mail Sport, смерть Артуро Ґатті-старшого досі викликає гострі суперечки. Його знайшли мертвим під час відпустки з дружиною Амандою Родріґес і сином у липні 2009 року.