Саме завдяки Полу Спіку стало відомо про смерть Ріккі Хаттона. Менеджер та давній друг легенди боксу навідався у його будинок, аби завезти Ріккі в аеропорт, адже у нього був запланований рейс у Дубаї на пресконференцію, яка була присвячена його наступному бою. Спік розповів, як знайшов мертвого колишнього чемпіона світу, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Як менеджер знайшов мертвого Хаттона?
Пол зізнався, що спершу подумав просто, що Ріккі проспав. У менеджера був ключ, тому він самотужки відкрив двері та покликав друга. Після мовчання у відповідь, той почув музику, яка лунала із другого поверху будинку. Спік розповів, коли підійнявся на наступний поверх, то був шокований побаченою ситуацією. Після чого викликав поліцію та медиків.
Світло в будинку не горіло, що здалося мені дивним. Подумав, що він просто проспав – таке буває. У мене був ключ, тож я зайшов і крикнув: "Рік, прокидайся!". Почув музику з другого поверху. Піднявся… І мені знадобився час, щоб зрозуміти, що сталося. Я був у шоці. Потім викликав швидку і поліцію. Мені підтвердили, що він повісився,
– сказав Спік.
Нагадаємо, що під час вечора боксу 25 жовтня 2025 року у Лондоні 19-річний боксер Тоні Кертіс-молодший вийшов у шортах Хаттона. Таким вчинком він вирішив вшанувати пам'ять свого легендарного земляка. У таких шортах легенди Кертіс-молодший здобув перемогу над суперником за рішенням суддів.
Що відомо про смерть Ріккі Хаттона?
На початку грудня 2025 року Хаттон повинен був повернутись у ринг та провести бій проти боксера з ОАЕ Ейси Дахи.
14 вересня його знайшли мертвим, тому вечір боксу перенесли на 13 лютого 2026 року. Натомість у протистоянні покійного Хаттона замінить Келл Брук. Британець повернеться у ринг вперше за три роки, аби вшанувати пам'ять свого загиблого земляка Хаттона. Боксери поб'ються за пояс WBC. Про цю заміну повідомив авторитетний журнал The Ring.
Відзначимо, що після новини про смерть Хаттона у боксерській спільноті розмірковували, що ж стало причиною його передчасного відходу у кращий світ. Багато було думок про самогубство. Коронерка Алісон Матч у суді Південного Манчестера підтвердила ці здогадки. Хаттон повісився.
10 жовтня легендарного боксера похоронили.