Саме завдяки Полу Спіку стало відомо про смерть Ріккі Хаттона. Менеджер та давній друг легенди боксу навідався у його будинок, аби завезти Ріккі в аеропорт, адже у нього був запланований рейс у Дубаї на пресконференцію, яка була присвячена його наступному бою. Спік розповів, як знайшов мертвого колишнього чемпіона світу, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Як менеджер знайшов мертвого Хаттона?

Пол зізнався, що спершу подумав просто, що Ріккі проспав. У менеджера був ключ, тому він самотужки відкрив двері та покликав друга. Після мовчання у відповідь, той почув музику, яка лунала із другого поверху будинку. Спік розповів, коли підійнявся на наступний поверх, то був шокований побаченою ситуацією. Після чого викликав поліцію та медиків.

Світло в будинку не горіло, що здалося мені дивним. Подумав, що він просто проспав – таке буває. У мене був ключ, тож я зайшов і крикнув: "Рік, прокидайся!". Почув музику з другого поверху. Піднявся… І мені знадобився час, щоб зрозуміти, що сталося. Я був у шоці. Потім викликав швидку і поліцію. Мені підтвердили, що він повісився,

– сказав Спік.

Нагадаємо, що під час вечора боксу 25 жовтня 2025 року у Лондоні 19-річний боксер Тоні Кертіс-молодший вийшов у шортах Хаттона. Таким вчинком він вирішив вшанувати пам'ять свого легендарного земляка. У таких шортах легенди Кертіс-молодший здобув перемогу над суперником за рішенням суддів.

Що відомо про смерть Ріккі Хаттона?