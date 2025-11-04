Известный промоутер рассказал, планирует ли Усик драться с Уордли

Александр Усик в июле в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира, одолев Даниэля Дюбуа. После добытия этого звания его обязали провести защиту пояса WBO.

Накануне Фабио Уордли неожиданно победил Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на бой с украинцем. Своим мнением относительно того, состоится ли этот бой высказался Эдди Хирн, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

К теме Усик – Уордли: что известно о бое, который должен состояться в 2026 году

Планирует ли Усик драться с Уордли?

Один из самых влиятельных промоутеров заявил, что пока неизвестно, согласится ли Усик драться с 30-летним британцем. По его словам, это точно не тот поединок, который интересует действующего абсолюта.

Усик сейчас не заинтересован в бою с Фабио Уордли даже за 4 – 5 миллионов фунтов стерлингов,

– сказал Хирн.

Напомним, что Фабио Уордли сразу после победы в последнем бою бросил вызов украинскому боксеру. Однако тот пока никак не комментировал это событие и сохраняет информационную тишину относительно своих планов.

Важно. Если Усик не согласится на бой, то потеряет пояс WBO, а с ним и статус абсолюта. Британец в таком случае из временного чемпиона мира превратится в полноценного.

Отметим, что ранее Дере Чисора высказался о возможном бое украинца против Фабио Уордли. Британец сомневается, что этот поединок состоится, но в любом случае он не будет конкурентным.

"Если Уордли подерется с Усиком, то Александр нокаутирует его меньше чем за 6 раундов. Усик заставит его работать, когда Фабио не захочет этого делать. Усик – это зверь. Он должен быть в гораздо лучшей форме, чем он сейчас. С Усиком не надо специальных боксерских навыков. Ты должен быть в форме, нужно быть наравне с ним, а также в хороших психологических кондициях. Большинство людей думают, что выйдут на ринг и сделают это. Нет, Усик заставит тебя двигаться, работать, думать, а это высасывает твою энергию.

В одну минуту он здесь, следующей – он там, он палит из пушек, продолжает касаться тебя. Смотрите, что делает Александр – он продолжает тебя касаться, но когда он тебя касается, там нет силы, и в это время тебе становится комфортно. А в следующую минуту ты хочешь пойти вперед – и бум! Он бьет тебя ударной рукой. Если Уордли получит этот бой, я считаю, что ему нужно быть в лучших кондициях, в которых он только был", – цитирует Чисору The Sun Sport.

Что известно о Фабио Уордли?