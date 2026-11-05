Украинская теннисистка выступила с резким заявлением о событиях в Петропавловской Борщаговке

Днем 2 ноября в сети начали распространяться сообщения о том, как так называемые сотрудники скорой помощи вместе с неравнодушными людьми пытаются освободить военных из так называемой пыточной в Петропавловской Борщаговке. Оказалось, что это была чуть ли не российская ИПСО, и участникам акции грозит даже тюремное заключение.

Украинская теннисистка Александра Олейникова на своей странице в социальной сети Инстаграм отреагировала на эти события. Она очень резко прокомментировала столкновения в Петропавловской Борщаговке.

Что написала Олейникова

Олейникова отметила, что не хотела комментировать события в Петропавловской Борщаговке, поскольку сразу было видно, что это инсценированная провокация. Впрочем, видеть такое спортсменке было неприятно.

Россияне очень умело сыграли в психологической войне, потому что когда ты сидишь дома, уклоняясь от своих обязанностей перед государством, тебе трудно признать себя трусом. Или, живя с таким, трудно признать себя женщиной, которая выбирает комфортные отношения с ссыклом, потому что ты не способна быть вместе с мужественным, сильным и стойким перед вызовами мужчиной, который защищает или же активно помогает и занимает здоровую позицию,

– отметила теннисистка.

По ее словам, неудивительно, что россияне будут этим манипулировать. Впрочем, она не понимает, в какой момент это начало переходить все допустимые границы. Спортсменка риторически спросила у украинцев, не слишком ли долго они живут в свободной стране, что решили, что им все позволено.

Забыли, как российские войска стреляли в затылок людям со связанными руками?

– подчеркнула Олейникова.

Она добавила, что других это не коснулось только благодаря жертвам тех людей, на кого эти позволили себе открыть рот.

Как Олейникова ранее демонстрировала свою гражданскую позицию

Теннисистка уже не впервые публично высказывается на резонансные темы. В сентябре 2026 года Олейникова участвовала в турнире в Сингапуре. Там она напомнила миру о гуманитарной катастрофе, которая происходила в оккупированных Олешках.

А во время выступлений на US Open Олейникова заработала 2,4 миллиона гривен и все их направила на помощь ВСУ. Она передала их на нужды батальона беспилотных систем "Спалах" 28-й ОМБр.