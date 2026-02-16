Американская саночница София Киркби стала одной из самых обсуждаемых персон Олимпиады-2026 – но не из-за результатов. Спортсменка провела День влюбленных с фанатом, который прилетел в Италию после знакомства в соцсетях, пишет New York Post.
Как американка стала самой желанной невестой Олимпиады?
24-летняя представительница сборной США назвала себя "самой желанной невестой" Игр и начала открыто искать пару во время турнира, демонстрируя собственные свидания в соцсетях.
За несколько дней она получила сотни, а затем и более двух тысяч сообщений от потенциальных ухажеров – от фанатов до персонала соревнований.
В конце концов, один из них решил действовать радикально: мужчина, живущий в Великобритании, написал спортсменке в инстаграме и прилетел в Италию, чтобы пригласить ее на свидание.
Пара провела вместе романтический вечер, а Киркби назвала его "действительно веселым" и намекнула на продолжение знакомства, информирует People.
Кто такая София Киркби и как она выступила на Играх?
Несмотря на вирусную популярность, Киркби – не только героиня соцсетей. Она занимается санным спортом с 8 лет и выступает в паре с Шевонн Форган.
На Олимпиаде-2026 американский дуэт финишировал пятым в дебютной дисциплине женских двоек.
В карьере спортсменки есть и серьезные достижения – медали чемпионатов мира и подиумы Кубка мира.
Однако именно ее нестандартный подход к жизни на Играх сделал Киркби вирусной: она открыто рассказывала о свиданиях, Tinder и поисках любви, фактически превратив Олимпиаду в романтический блог.
Что нужно знать об Олимпийских играх-2026?
- Это первая Олимпиада, которая официально проходит сразу в двух городах – Милане и Кортине-д'Ампеццо.
- Церемония закрытия состоится не на том стадионе, где было открытие соревнований – ее будет принимать античная арена в Вероне.
- За всю историю зимних Олимпиад Украина имеет 9 наград: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы.