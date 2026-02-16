Американская саночница София Киркби стала одной из самых обсуждаемых персон Олимпиады-2026 – но не из-за результатов. Спортсменка провела День влюбленных с фанатом, который прилетел в Италию после знакомства в соцсетях, пишет New York Post.

Как американка стала самой желанной невестой Олимпиады?

24-летняя представительница сборной США назвала себя "самой желанной невестой" Игр и начала открыто искать пару во время турнира, демонстрируя собственные свидания в соцсетях.

За несколько дней она получила сотни, а затем и более двух тысяч сообщений от потенциальных ухажеров – от фанатов до персонала соревнований.

В конце концов, один из них решил действовать радикально: мужчина, живущий в Великобритании, написал спортсменке в инстаграме и прилетел в Италию, чтобы пригласить ее на свидание.

Пара провела вместе романтический вечер, а Киркби назвала его "действительно веселым" и намекнула на продолжение знакомства, информирует People.

Кто такая София Киркби и как она выступила на Играх?

Несмотря на вирусную популярность, Киркби – не только героиня соцсетей. Она занимается санным спортом с 8 лет и выступает в паре с Шевонн Форган.

На Олимпиаде-2026 американский дуэт финишировал пятым в дебютной дисциплине женских двоек.

В карьере спортсменки есть и серьезные достижения – медали чемпионатов мира и подиумы Кубка мира.

Однако именно ее нестандартный подход к жизни на Играх сделал Киркби вирусной: она открыто рассказывала о свиданиях, Tinder и поисках любви, фактически превратив Олимпиаду в романтический блог.

