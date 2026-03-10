"Дыра с первого по пятый этаж": россияне попали в дом украинской спортсменки ракетой

София Шкатула в 18 лет дебютировала на Олимпийских играх в лыжных гонках. Спортсменка родом из поселка в 16 километрах от границы с Россией – поэтому ужасы войны и преступления россиян она видела собственными глазами.

Враг постоянно обстреливает малую родину атлетки, а один раз ракета попала буквально в соседний подъезд, рассказала София в интервью NV.

Что София Шкатула рассказала о войне?

Шкатула родилась в Свесе на Сумщине в непосредственной близости к границе со страной-оккупантом. В день начала полномасштабного вторжения спортсменка была на соревнованиях в Тысовке на Львовщине. Даже несмотря на ужасные новости, организаторы все же провели эстафету, запланированную на 24 февраля.

София признается, что было очень страшно за родных. Никто из атлетов не знал, что будет дальше, и когда они теперь смогут увидеть свои семьи.

Если честно, я очень боюсь всего. Даже сейчас, находясь за границей, когда слышу что-то громкое, сразу вздрагиваю. Поэтому для меня все это очень страшно,

– призналась София Шкатула.

Бабушки и дедушки лыжницы до сих пор живут в Свесе, София с родителями постоянно их навещают. Поселок подвергается постоянным вражеским атакам, его буквально уничтожают россияне.

Через несколько подъездов от меня был прилет. В доме дыра с первого по пятый этаж. Очень страшно даже просто проходить рядом и видеть это все,

– поделилась спортсменка.

Как София Шкатула выступила на дебютных Олимпийских играх?