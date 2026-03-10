Ворог постійно обстрілює малу батьківщину атлетки, а один раз ракета влучила буквально у сусідній під'їзд, розповіла Софія в інтерв'ю NV.

Що Софія Шкатула розповіла про війну?

Шкатула народилася у Свесі на Сумщині у безпосередній близькості до кордону з країною-окупантом. У день початку повномасштабного вторгнення спортсменка була на змаганнях у Тисовці на Львівщині. Навіть попри жахливі новини, організатори все ж провели естафету, заплановану на 24 лютого.

Софія зізнається, що було дуже страшно за рідних. Ніхто з атлетів не знав, що буде далі, і коли вони тепер зможуть побачити свої родини.

Якщо чесно, я дуже боюся всього. Навіть зараз, перебуваючи за кордоном, коли чую щось гучне, одразу здригаюся. Тому для мене все це дуже страшно,

– зізналася Софія Шкатула.

Бабусі і дідусі лижниці досі живуть у Свесі, Софія з батьками постійно їх навідують. Селище зазнає постійних ворожих атак, його буквально знищують росіяни.

Через декілька під'їздів від мене був приліт. У будинку діра з першого по п’ятий поверх. Дуже страшно навіть просто проходити поруч і бачити це все,

– поділилася спортсменка.

Як Софія Шкатула виступила на дебютних Олімпійських іграх?