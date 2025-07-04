Аргентинская теннисистка установила исторический рекорд на Уимблдоне-2025

Уимблдон-2025 в Великобритании продолжает удивлять фанатов сенсациями. В третьем круге турнира серии Grand Slam Солана Сьерра сыграла против Кристины Буксу.

Аргентинская теннисистка неожиданно обыграла соперницу из Испании – 2:1 по итогам трех сетов. Таким образом Сьерра установила исторический рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaAce.

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Что покорилось Сьерре

Солана Сьерра стала первой лаки-лузеркой в истории Открытой эры тенниса, которая смогла дойти до 1/8 финала престижного турнира Уимблдон. Начиная с 1968 года никто не смог добраться до этой стадии соревнований.

Видео с матча Сьерра – Букса:

Отметим, что лаки-лузер – это теннисист, который в отборе в основную сетку турнира потерпел поражение. Однако из-за отказа другого спортсмена от участия все равно получил место на соревнованиях.

Добавим, что Солана Сьерра в этом году впервые сыграла на Уимблдоне. В 1/8 финала турнира серии Grand Slam сыграет против Лауры Зигемунд, которая в третьем круге одолела Мэдисон Киз.

Ранее сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина установила новый рекорд на турнирах Grand Slam.