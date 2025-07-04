Звезда украинского тенниса победила "нейтральную" спортсменку в очной встрече. Даяна вызвала бурную реакцию у россиян, в частности, в пропагандистских СМИ, сообщает 24 канал со ссылкой на ВТУ.

Читайте также Ястремская на характере выбила из Уимблдона "нейтральную" россиянку

Реакция россиян на победу Ястремской

Даяна Ястремская впервые в карьере встречалась с Анастасией Захаровой. Однако это не помешало украинской теннисистке одолеть россиянку в очном противостоянии.

Издание "Советский спорт" отреагировало на эффектную победу Даяны Ястремской в матче против Анастасии Захаровой. Автор Оксана Фархтдинова в своем материале назвала украинку "главной русофобкой Украины".

Фархтдинова отметила, что Даяна Ястремская больше всего среди украинских теннисисток выступает против рукопожатий с россиянами. Оксана не забыла похвалить Захарову, назвав представительницу враждебной страны "львицей".

Ястремскую назвали "главной русофобкой Украины" / Скриншот из росСМИ

Напомним, что Даяна Ястремская 5 июля сыграет в третьем круге Уимблдона-2025. Следующей соперницей украинки стала испанская теннисистка Джессика Боусас Манейро.

Ранее сообщали, что Даяна Ястремская довела до слез вторую ракетку мира Коко Гофф. Американская теннисистка не смогла сдержаться после поражения от представительницы Украины.