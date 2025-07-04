Зірка українського тенісу перемогла "нейтральну" спортсменку в очній зустрічі. Даяна викликала бурхливу реакцію у росіян, зокрема, у пропагандистських ЗМІ, повідомляє 24 канал із посиланням на ВТУ.

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Реакція росіян на перемогу Ястремської

Даяна Ястремська вперше у кар'єрі зустрічалась з Анастасією Захаровою. Однак це не завадило українській тенісистці здолати росіянку в очному протистоянні.

Видання "Советский спорт" відреагувало на ефектну перемогу Даяни Ястремської у матчі проти Анастасії Захарової. Авторка Оксана Фархтдінова у своєму матеріалі назвала українку "головною русофобкою України".

Фархтдінова наголосила, що Даяна Ястремська найбільше серед українських тенісисток виступає проти рукостискань з росіянами. Оксана не забула похвалити Захарову, назвавши представницю ворожої країни "левицею".

Ястремську назвали "головною русофобкою України" / Скриншот з росЗМІ

Нагадаємо, що Даяна Ястремська 5 липня зіграє у третьому колі Вімблдону-2025. Наступною суперницею українки стала іспанська тенісистка Джессіка Боусас Манейро.

Раніше повідомляли, що Даяна Ястремська довела до сліз другу ракетку світу Коко Гофф. Американська тенісистка не змогла стриматись після поразки від представниці України.