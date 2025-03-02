Я не уверен, – Дэвис ответил насчет возможности реванша с Роучем
Американский боксер Джервонта Дэвис оценил возможность проведения реванша с Ламонтом Роучем. Он не уверен, что противостояние состоится.
В ночь на 2 марта (по киевскому времени) на арене Barclays Center сошлись Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Судьи зафиксировали ничью в противостоянии.
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Состоится ли реванш между Джервонтой и Роучем
Американский боксер не уверен, что второй бой состоится, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.
Я не уверен. Вообще не уверен, но надеюсь, что мы сможем его получить. Наверное, не в этом году. Это точно тот, который я хочу следующим. Но он не будет следующим боем,
– сказал Джервонта Дэвис.
Он также к, что поклонники скоро узнают, с кем будет следующий бой.
Отметим, что эта ничья прервала беспроигрышную серию Джервонты Дэвиса.